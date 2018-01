Guide turistiche in rivolta, manifestazione in centro: "Basta truffe" / FOTO – VIDEO

Circa un migliaio di guide turistiche hanno protestato questo pomeriggio a Firenze per chiedere lo stop ai corsi di formazione autorizzati dalla Regione Toscana.

“La Toscana, tramite agenzie private, consente lo svolgersi di corsi di formazione che conferiscono l'abilitazione nazionale come guida turistica a persone che risultano prive della minima competenza e professionalità”, denuncia Valentina Grandi, presidente nazionale di Federagit Confesercenti.

“Una legge del 2013 istituisce la figura della guida turistica nazionale, ma la norma non è stata regolamentata e così chi risulta abilitato in Toscana, con corsi che hanno lo scopo di favorire le lobbies private della formazione, può spacciarsi per guida in tutta Italia, anche per zone delle quali non conosce nulla”, prosegue Grandi.

La manifestazione, con proteste, fischi e urla al grido di 'vergogna', si è svolta da piazza San Marco fin sotto il consiglio regionale di via Cavour, “perché la Toscana è l'unica Regione che non ha ancora sospeso i corsi di formazione che rilasciano tali abilitazioni, a differenza di quanto fatto dalle altre Regioni, in attesa dei decreti che regolamentino a dovere il settore”.

La protesta di oggi è stata promossa dall'Angt, l'Associzione nazionale guide turistiche, e da Filcams Cgil, Flaica Cub e Uiltucs. Le guide turistiche (circa 22mila in Italia, di cui 4mila in Toscana, oltre a 18mila 'accompagnatori'), chiedono l'istituzione di un esame uniformato a livello nazionale.

“Ora invece, 'grazie' ai corsi possibili in Toscana, è successo che siano state abilitate a 'guida nazionale persone koreane che nemmeno parlavano l'italiano (come documentato anche da Striscia la Notizia, ndr). E' uno scandalo, una truffa, ai danni delle guide competenti e anche dei turisti”, conclude Grandi, che chiede anche la reintroduzione del concorso pubblico come canale d'ingresso alla professione. Una delegazione è stata ricevuta dal presidente del consiglio regionale Eugenio Giani e dall'assessore al turismo Stefano Ciuoffo.