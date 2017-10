Guida con smartphone in autostrada: ritirate 10 patenti 

Nel weekend controlli della polizia stradale nei pressi dei caselli autostradali di Firenze, Prato e Arezzo per prevenire gli incidenti causati dall’assunzione di droghe, alcol, e da condotte di guida distratte come l’uso di telefonini e smartphone al volante. Impiegati 170 equipaggi della polizia, con moto e auto anche in borghese. In tutto sono state identificate 629 persone e controllati 361 veicoli.

La polizia stradale ha ritirato 31 patenti e sequestrato sei auto, guidate da persone che avevano alzato un po’ troppo il gomito, mentre in dieci sono stati "beccati" mentre guidavano con il cellulare in mano. I poliziotti hanno decurtato 1.032 punti dalle patenti degli automobilisti indisciplinati.