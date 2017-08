Guida senza aver mai preso la patente: in due anni cinque denunce

Un 22enne pisano è stato denunciato per la quinta volta in due anni per guida senza patente perchè mai conseguita. Quest'ultima volta a Empoli, venerdì 11 agosto, oltre alla tentata fuga alla vista dei carabinieri si deve aggiungere l'assenza dell'assicurazione auto. I militari lo hanno individuato durante un controllo stradale.

Prima di essere fermato il 22enne ha imboccato una strada contromano con le luci spente. Oltre a lui a bordo due persone. L'automobile, intestata ad una società, è stata sequestrata. Il giovane oltre ad essere stato denunciato ha ricevuto verbali per un totale di 1.000 euro.