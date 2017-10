Gambero Rosso, ecco i migliori bar di Firenze

Gambero Rosso pubblica la guida ai migliori bar d'Italia e premia anche tre locali toscani. Segnalati più di 1300 indirizzi in tutta la Penisola: format diversi, capaci di intrecciare con disinvoltura proposte differenti.

Numerosi i premi assegnati: quello dei Chicchi (premio per la qualità del caffè) e delle Tazzine (giudizio complessivo del locale che comprende anche l'offerta gastronomica). Tra i riconoscimenti speciali, quello per le migliori colazioni d'Italia e per le Stelle, insegne che per almeno dieci anni consecutivi hanno conquistato tre Tazzine e tre Chicchi.

I locali premiati con i tre chicchi e le tre tazzine sono suddivisi tra bar finalisti del Premio illy Bar dell’Anno, caffè storici e bar dei grandi alberghi; oltre 100 novità e una nuova insegna (Sirani di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia) nella categoria le stelle, i locali che per almeno dieci anni consecutivi hanno conquistato tre tazzine e tre chicchi.

Ad ottenere questo prestigioso riconoscimento anche tre eccellenze toscane: il Tuttobene a Campi Bisenzio e i fiorentini Atrium Bar & Lounge del Four Seasons Hotel Firenze e il Winter Garden Bar del St.Regis Florence. Regione leader la Lombardia con 9 locali premiati, a cui seguono Veneto con 7, Emilia Romagna con 6, Piemonte e Sicilia con 5, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania e Puglia con 2. Un locale sul podio per Abruzzo, Marche.