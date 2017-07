Buche, maxi bando da 74 milioni in 6 anni

Buche. Le conosce bene chi si muove a Firenze. Un eterno problema mai risolto. Palazzo Vecchio ci riprova e lancia il 'Global service', una sorta di gestore unico che dovrà occuparsi interamente della sicurezza stradale, della manutenzione e della programmazione degli interventi sull'intera viabilità cittadina, che sfiora i 1.100 chilometri di strada.

Il bando per scegliere il gestore unico sarà lanciato ad agosto, mentre il servizio partirà a primavera. L'affidamento della gestione della manutenzione stradale sarà triennale, ma rinnovabile per altri 3 anni: in totale Palazzo Vecchio mette sul piatto fino a un massimo di 36,9 milioni per i primi tre anni, che possono diventare fino a 74,1 milioni nel caso del prolungamento allo stesso gestore per altri tre anni.

“Il bando mette in gara una serie di servizi che riguardano la rete viaria cittadina - spiega l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti –. Il primo passo sarà una ricognizione dello stato della situazione delle strade cittadine e tutti i dati andranno a costituire una banca dati informatizzata. Allo stesso tempo saranno effettuati i censimenti di ponti, viadotti e sottopassi, in modo da avere il quadro conoscitivo completo. Poi, sulla base di queste informazioni, saranno programmate le manutenzioni”.

Il bando prevede che il pronto intervento sia h24, 365 giorni l'anno, con l’attivazione delle squadre entro 45-60 minuti a seconda che si tratti di viabilità primaria o secondaria. Previsto poi un massimo di 5 giorni per le manutenzioni di urgenti e di 30 per quelle ordinarie. Con il contratto Global Service l’appaltatore garantirà il raggiungimento dei risultati pattuiti agendo da coordinatore unico delle attività, con piena autonomia decisionale e responsabilità.

In sostanza l’Amministrazione affiderà all’appaltatore per un periodo individuato in tre anni (rinnovabile di ulteriori tre anni) la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli interventi di riparazioni d’emergenza di tutta la viabilità comunale.

Il gestore del Global Service lavorerà su due filiere di intervento parallele: quelle relative alla sicurezza e quelle invece di manutenzione/miglioramento della rete viaria. Previsto anche il servizio di sorveglianza di strade, ponti e via dicendo. Dopo il censimento iniziale, i tecnici effettueranno una sorveglianza puntuale sulle strade (per la viabilità primaria 2 volte la settimana, per la viabilità secondaria una volta la settimana). Ogni due anni è previsto inoltre il monitoraggio delle pavimentazioni e della segnaletica mentre quello sui ponti avverrà una volta all’anno.

"Un progetto ambizioso che rappresenta una svolta sul fronte della manutenzione delle strade e dell'arredo urbano della città", sottolinea il sindaco Dario Nardella. Il bando prevede un “pagamento a risultato”, a seconda che siano appunto raggiunti oppure no i risultati messi in agenda, e sono previsti premi ma anche penali. Le scelte e le responsabilità per gli interventi saranno del gestore,così anche i risarcimenti assicurativi in caso di opere mal fatte.

Il gestore dovrà avere a disposizione circa 40 operai per turno, quindi più o meno 160 dipendenti totali. Il bando stabilisce anche lo stop alle 'toppe': "Mai più riprese delle buche a freddo. Solo a caldo e con l'intervento prima della fresa", assicura Giorgetti. IL bando resterà aperto 6 mesi: a primavera dovrebbe quindi partire il nuovo servizio.