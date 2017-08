Sbalzo di elettricità all'acquedotto dell'Anconella, rubinetti a rischio a Firenze

Uno "sbalzo" nell'elettricità fornita da Enel ha causato uno stop all'acquedotto dell'Anconella oggi, lunedì 7 agosto, intorno all'ora di pranzo. “Da qualche minuto si è registrata una fermata improvvisa della spinta dell’Impianto dell’Anconella. I nostri tecnici sono già attivi per ripristinare al più presto l’alimentazione elettrica e quindi l’approvvigionamento idrico sulla città di Firenze che sarà la prima ad avvertire problemi. Ci scusiamo con la cittadinanza per i disagi che questo problema potrà procurare”, la nota diffusa da Publiacqua poco dopo le 14. Circa 40 minuti dopo una nuova comunicazione ha avvisato che una parte della spinta è stata ripristinata, con i tecnici che continuano a lavorarare per riportare la pressione normale necessaria all'interno dell'impianto.