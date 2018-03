Guardie giurate in sciopero: "Troppi straordinari"

24 ore di sciopero per i lavoratori della Worsp Security Group. Astensione dal lavoro dalle 7 del 19 marzo alle 7 del 20 marzo per le guardie giurate che operano nelle province di Firenze e Livorno.

Lo sciopero è stato proclamato da Sabina Bardi e Gennaro Cotugno della UILTuCS Toscana che hanno evidenziato molte criticità nell'azienda Worsp, in testa le ore di lavoro straordinario che sono davvero troppe, il riposo minimo giornaliero non sempre garantito ed il numero di contratti a termine troppo elevato.

“Le divise - spiegano i sindacalisti - non vengono fornite neppure su richiesta e, a questo disagio, si aggiunge il fatto che gli stipendi, nella migliore delle ipotesi, vengono pagati alla fine del mese successivo".

"Abbiamo chiesto come primo passo di fissare una data certa ed accettabile per il pagamento degli stipendi". L’azienda aveva manifestato la volontà di arrivare ad un accordo fissando quale termine massimo per il pagamento il 20 di ogni mese, ma ad oggi la firma non è arrivata. "Se non verrà firmato l'accordo la prossima azione prevederà 48 ore sciopero", hanno annunciato Sabina Bardi e Gennaro Cotugno.