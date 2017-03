Mense scolastiche, nasce gruppo Facebook contro i nuovi menù: “Date più carne ai bambini”

Nuove polemiche sui menù delle mense scolastiche fiorentine, recentemente modificati. Contro le nuove pietanze introdotte è nato da poco il gruppo Facebook 'Un Menu da cambiare', che conta per ora 215 'mi piace'.

"Molti genitori, pur pagando la retta, hanno i figli che spesso tornano a casa praticamente digiuni per piatti quantomeno discutibili. Sono commissario mensa da 4 anni e quest'anno ci sono problemi evidenti di diminuizione delle quantità, diminuizione forte di alcuni alimenti, accostamenti discutibili (primo con verdure con secondo con verdure), piatti non solo poco adatti a bambini piccoli (lo stesso menù viene dato alle materne e alle elementari) ma oggettivamente anche brutti a vedersi e poco appetibili (vedi vellutata di zucca con quinoa. Quest'ultima risulta amara e poco appetibile)”, scrive sul social network Niccolò.

La polemica si scaglia soprattutto contro la vice-sindaco Cristina Giachi, 'rea' di difendere i nuovi menù. “Stiamo raccogliendo le firme per chiedere la modifica dei menu - si legge tra i commenti -. Facciamole vedere che siamo in tanti”.

Sul gruppo Facebook si invitano i genitori a pubblicare le foto dei piatti ricevuti dai bambini a scuola, e fioccano le immagini di verdure, cavoli, polpettone di spinaci e quant'altro. Pietanze che per i promotori del gruppo sarebbero appunto “poco appetibili”, con la conseguenza che “gran parte del cibo viene buttato via, uno schiaffo alla miseria”.

Proteste anche per la diminuzione della carne. “Sono stati levati molti piatti di carne per un discorso salutistico e poi 'ogni 3x2' danno il prosciutto cotto che è pieno di conservanti - scrive ancora Niccolò -. Il risultato è che quando i bambini escono di scuola sono affamatissimi e si abbuffano”.

Alcuni genitori però non sono d'accordo. Non è che ai tempi d'oggi qualche bambino è troppo viziato, anche sull'alimentazione? “La risposta è sì, il mio non lascia nulla, chissà come mai”, scrive Laura, una mamma. La polemica prosegue, sul nuovo gruppo Facebook si annunciano raccolte di firme di fronte alle scuole e un flash mob a breve in piazza Signoria.