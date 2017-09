Greve in Chianti, lite tra le viti: rissa tra operai

Nei giorni scorsi tremenda lite tra cittadini afgani durante la vendemmia. I tre, due di 27 anni ed uno di 29, sono venuti alle mani colpendosi anche con gli arnesi da lavoro. La situazione è degenerata a tal punto da dover far intervenire i carabinieri e il 118. I tre, operai agricoli di una ditta di Castellina in Chianti, sono trasportati all’ospedale di Santa Maria Annunziata e trattenuti l’intera notte in osservazione. Hanno riportato prognosi tra i 7 e i 10 giorni. Sono stati denunciati per rissa.