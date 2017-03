Greve in Chianti, finge raccolta ferro: beccato con un chilo di hashish

Ieri mattina i carabinieri hanno arrestato un 40enne marocchino dopo averlo fermato per un controllo sulle strade di Greve in Chianti. L'uomo era stato fermato a bordo di un furgone e aveva raccontato ai militari dell'Arma che stava effettuando una raccolta di ferro. Il fatto ha però stranito i militari in quanto si trovava in una zona di campagna, non densamente popolata.

A quel punto hanno effettuato un accertamento, rinvenendo, un involucro di forma rettangolare all'interno nel portaoggetti. L’uomo ha subito ammesso che che si trattava di hashish. In totale sono stati rinvenuti 10 panetti recanti la scritta “Tuttobene” del peso di circa 1.100 grammi. L’uomo è finito in manette con l'accusa di spaccio di sostanza stupefacente.