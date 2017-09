Greve in Chianti: rubano soldi dalla cassetta delle offerte

Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre portavano via le offerte dalla chiesa di Santa Maria. Per questo ieri sono finiti in manette un 45enne siciliano e una marchigiana di 48 anni. Poco prima i due erano stati notati all'esterno del luogo di culto di Panzano in Chianti a bordo di un'auto. Vettura, risultata rubata, già notata nella giornata di sabato vicino a una chiesa di Castellina in Chianti. I militari hanno trovato la coppia mentre tentava di portar via il contenuto all'interno della cassetta per le offerte. Un bottino da poco più di 30 euro.