Nubifragio e tempesta di grandine: strade allagate, alberi caduti / VIDEO

Intorno alle 18:30 di oggi una fortissima grandinata, mista a piogga, si è abbattuta su Firenze, assieme a raffiche di vento molto forti. Si segnalano diversi allagamenti, ai sottopassi di via Mariti e via Circondaria per esempio, oltre che strade completamente allagate.

Danni anche ai canottieri comunali. Infiltrazioni sono state segnalate agli Uffizi, ma non si registra alcun danno alle opere d'arte. Nelle prossime ore continueranno le verifiche.

Un albero è caduto in via Salvi Cristiani, zona Coverciano. In corso verifiche da parte del Comune per verificare ulteriori crolli e disagi. Il giardino di Boboli è chiuso in anticipo.