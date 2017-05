Cantiere Grandi Uffizi al palo: 10 operai perdono il lavoro

Per il completamento del progetto Grandi Uffizi sono già disponibili oltre 50 milioni di euro. Lo assicura la Fillea Cgil, dopo avere incontrato il responsabile del procedimento per gli appalti, l'architetto Fortino. Ma i cantieri ristagnano.

“Purtroppo l'assegnazione o gara di appalto si trova in una fase di stallo, in quanto sono in attesa di un parere da parte dell'Anac (l'Autorità nazionale anti corruzione, ndr)”, dice Giulia Masini (Fille Cgil), spiegando come la mancanza di continuità dei lavori abbia comportato la perdita del posto di lavoro per 10 operai edili in appalto.

“Temiamo che l'ultimazione dei Grandi Uffizi possa subire un notevole rallentamento, con il rischio di un grave danno per tutta la città”, prosegue Masini, con la Cgil che chiede che “sia prevista la clausola sociale nei prossimi contratti di appalto per la riassunzione dei lavoratori oggi licenziati”.

Gli operai edili che hanno perso il lavoro lavoravano mediamente da 8 anni nel cantiere, “prendendosi cura della città di Firenze”, come recita lo striscione esposto oggi dai lavoratori di fronte alla famosa Galleria. “La Cgil - conclude una nota - fa appello a tutte le forze in campo, Comune, Ministero, impresa esecutrice, per riconoscere il diritto al lavoro e tornare al più presto a continuare l'opera al servizio di tutta la città”.