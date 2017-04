Ex Gonzaga, gli editori dell'Unità interessati all'area: "Ma niente moschea"

Prima sì, poi no, ma forse però. Quello sulla realizzazione della moschea a Firenze sembra diventato un vero e proprio balletto. Da tempo se ne parla, da alcuni mesi si ipotizzano varie aree per costruirla: ora che un luogo sembrava individuato sembra andare tutto a monte. Dopo che Matteo Renzi ha messo il suo "veto" alla soluzione della caserma Gonzaga, ecco spuntare il retroscena: Pessina, il gruppo di costruzioni ed editore del quotidiano l'Unità, è interessato alla caserma per realizzare case e negozi come previsto dal progetto originario.

A rivelarlo è un articolo del Corriere Fiorentino, che riporta le dichiarazioni dell'amministratore delegato della società, Guido Stefanelli, che conferma l'interesse purché nell'area non nasca una moschea. Il gruppo Pessina era balzato all'attenzione dell'opinione pubblica nei giorni scorsi per un'inchiesta della trasmissione Report di Rai3 che raccontava delle presunte promesse fatte dal Pd per garantire ai Pessina appalti dalla partecipata dello Stato Eni e favorire così l'operazione di acquisizione de l'Unità in crisi, in un periodo in cui al governo c'era Matteo Renzi."Io non ho mai incontrato questi signori", ha replicato secco Nardella intervistato dall'Agi.

Intanto ieri sera un gruppo di cittadini ha partecipato alla manifestazione organizzata dalla Lega Nord per ribadire la propria contrarietà al luogo di culto nella ex strutturale demaniale.