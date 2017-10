Empoli, inaugurata la sede del Giudice di Pace: arriva lo 'sportello per i cittadini'

Sono stati inaugurati ufficialmente ieri, anche se attivi dal 1° aprile 2017, i locali dell'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli, nei locali di proprietà del Comune in via Raffaello Sanzio 123 che in passato hanno ospitato anche la Pretura e la sede distaccata del Tribunale di Firenze. La nuova sede del Giudice di Pace di Empoli servirà tutti gli undici Comuni dell’Unione Empolese Valdelsa.

Dai primi mesi del 2018 troverà spazio negli stessi locali anche uno 'sportello per i cittadini', annunciato dalla sindaca Brenda Barnini. Attivato già a Firenze, si tratta di un servizio alla cittadinanza che permette di evitare consulenze e di avere un primo orientamento su temi di carattere giudiziario. “Empoli non è più periferia della giustizia”, commenta Barnini.

Gli uffici del Giudice di Pace di Empoli sono aperti dal lunedì al venerdì in orario 9-12 (ore 12-13 solo atti in scadenza lo stesso giorno). Il sabato in orario 9-13 è previsto un presidio d’urgenza per la sola iscrizione a ruolo degli atti in scadenza lo stesso giorno (per info 0571 526585). La Giudice di Pace è la dott.ssa Maria Dora Laneve: tiene udienza civile il martedì di ogni settimana dalle 9, udienza penale il mercoledì dalle 9.