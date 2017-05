Giro d'Italia 2017: gli autobus deviati

Si comunica che, dalle ore 9.00 circa alle ore 14.00 circa di mercoledì 17 maggio 2017, in occasione della partenza dell’11ª tappa della 100ª edizione del Giro d’Italia, sarà chiuso al traffico il Piazzale Michelangiolo e sarà interdetta al transito veicolare la seguente viabilità interessata dal percorso della gara: Piazzale Michelangiolo-Viale Michelangiolo-Via dei Marsuppini-Via Salutati-Via di Ripoli-Via Chiantigiana-Ponte a Ema-Via Chiantigiana-Via Ferrero-Via di Ritortoli-Via Matteotti-Via Roma-Via Fratelli Orsi-Via del Padule-Via di Rosano….



Le linee 8-12-13-23-31-32-D e 24-41-48-49 (Li-nea) dovranno attenersi a quanto di seguito specificato.



Linea 8 (dalle ore 11.00 circa alle ore 12.30 circa)

Direzione Bagno a Ripoli I Ponti

“…Lungarno Pecori Giraldi - Lungarno del Tempio Lungarno Colombo - Ponte Giovanni da Verrazzano - Piazza Ravenna - Via Poggio Bracciolini - Piazza Gavinana…percorso regolare fino a Via Olanda - Viale Europa - Via Pian di Ripoli - Via degli Olmi - Via Roma…”

Fermate: provvisoria Lungarno del Tempio dopo il Ponte San Niccolò

quelle esistenti sul percorso in deviazione



Direzione Careggi Dino del Garbo

“…Piazza Gavinana - Via Poggio Bracciolini - Piazza Ravenna - Lungarno Ferrucci - Piazza Ferrucci - Piazza Ferrucci…”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione

provvisoria Piazza Ferrucci altezza cabina Ataf



Linee 12-13

Servizio unificato sull’itinerario:

Lungarno della Zecca Vecchia - Stazione Campo di Marte - Piazza della Stazione - Porta Romana

Direzione Porta Romana

LUNGARNO DELLA ZECCA VECCHIA FRA PIAZZA PIAVE E VIA DELLE CASINE Lungarno della Zecca Vecchia - Piazza Cavalleggeri - Corso dei Tintori - Via dei Benci - Lungarno delle Grazie - Lungarno della Zecca Vecchia - Lungarno Pecori Giraldi - Viale Amendola … segue itinerario linea 12 fino a Piazzale della Porta Romana PIAZZALE DELLA PORTA ROMANA FRA IL VIALE PETRARCA E VIA FOSCOLO dove effettua capolinea provvisorio alla fermata PORTA ROMANA.

Fermate:

quelle esistenti sul percorso

NON effettua la fermata AMENDOLA



Direzione Lungarno della Zecca Vecchia

PIAZZALE DELLA PORTA ROMANA FRA IL VIALE PETRARCA E VIA FOSCOLO Piazzale della Porta Romana - Viale Petrarca … segue itinerario linea 13 fino a Viale Giovine Italia - Piazza Piave -Lungarno della Zecca Vecchia LUNGARNO DELLA ZECCA VECCHIA FRA PIAZZA PIAVE E VIA DELLE CASINE dove effettua capolinea provvisorio alla fermata ZECCA VECCHIA PIAVE.

Fermate:

quelle esistenti sul percorso



Linea 23 (dalle ore 11.00 circa alle ore 12.30 circa)

Direzione Sorgane/Nave a Rovezzano

“…Viale Giovine Italia - Piazza Piave - Lungarno Pecori Giraldi - Lungarno del Tempio -Lungarno Colombo - Ponte Giovanni da Verrazzano - Piazza Ravenna - Via Poggio Bracciolini - Piazza Gavinana…”

Fermate: provvisoria Lungarno del Tempio dopo il Ponte San Niccolò

quelle esistenti sul percorso in deviazione



Direzione Nuovo Pignone

“…Piazza Gavinana - Via Poggio Bracciolini - Piazza Ravenna - Lungarno Ferrucci - Piazza Ferrucci - Piazza Ferrucci…”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione

provvisoria Piazza Ferrucci altezza cabina Ataf



Linea 24

(dalle ore 10.30 circa alle ore 12.00 circa)

Effettua servizio limitato al tratto Osteria Nuova -Ponte a Niccheri

In località Ponte a Niccheri effettua capolinea provvisorio alla fermata DI ANTELLA PONTE A NICCHERI



(dalle ore 12.00 circa alle ore 13.30 circa)

Effettua servizio limitato al tratto Grassina -Osteria Nuova



Linee 31/32 (dalle ore 10.30 circa alle ore 13.00 circa)

Direzione Grassina/Antella

“…Viale Europa - Viale Europa - Via Marco Polo - Via Giovanni Agnelli - Via Duca Di Calabria - Variante SR 222 -Via Chiantigiana ..”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione

Variante Chiantigiana, svincolo di Ponte a Ema, in corrispondenza fermata linee extraurbane

Variante Chiantigiana, prima di Via Campigliano

Variante Chiantigiana, dopo il ponte dell'Autostrada



Direzione Piazza di San Marco

“ .. Via Chiantigiana - Ponte a Niccheri - Variante SR 222 - Via Duca di Calabria - Via Giovanni Agnelli - Via Marco Polo - Viale Europa …”

Fermate: Variante Chiantigiana, prima del ponte dell'Autostrada

Variante Chiantigiana, dopo Via Campigliano

quelle esistenti sul percorso in deviazione



Linea 31 (dalle ore 10.30 circa alle ore 12.00 circa)

Direzione Grassina

Tutte le corse dalla rotatoria di Ponte a Niccheri raggiungono la frazione di ANTELLA seguendo l’itinerario ed effettuando tutte le fermate della linea 32.



direzione Piazza di San Marco

Riparte dal capolinea provvisorio di ANTELLA all’orario indicato per le partenze da GRASSINA, seguendo l’itinerario ed effettuando tutte le fermate della linea 32 fino alla rotatoria di Ponte a Niccheri.



Linea 41 (dalle ore 11.00 circa alle ore 12.30 circa)

Direzione Piazza Ferrucci

“ .. Via delle Cinque Vie - Via Fortini - Via Duca di Calabria - Via Giovanni Agnelli -Via Marco Polo - Viale Europa - Via Giannotti - Piazza Gavinana - Via Poggio Bracciolini -Piazza Ravenna - Lungarno Ferrucci - Piazza Ferrucci - Piazza Ferrucci ..”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione



Direzione Galluzzo Via Pietriboni

“ … Piazza Ferrucci - Ponte San Niccolò - Lungarno del Tempio -Lungarno Colombo - Ponte Giovanni da Verrazzano - Piazza Ravenna - Via Poggio Bracciolini - Piazza Gavinana - Viale Giannotti - Viale Europa - Via Marco Polo -Via Agnelli - Via Duca Di Calabria - Variante di Ponte a Ema - Via Lungo l’Ema - Via di Vacciano - Via Belisario Vinta - Via delle Cinque Vie …”

Fermate: provvisoria Lungarno del Tempio dopo il Ponte San Niccolò

quelle esistenti sul percorso in deviazione



Linea 48 (dalle ore 10.30 circa alle ore 13.30 circa)

Servizio soppresso



Linea 49 (dalle ore 10.30 circa alle ore 12.00 circa)

Effettua servizio nel tratto San Polo -Grassina -Ponte a Niccheri

Direzione Ponte a Niccheri

“..Via di Tizzano - Via Chiantigiana - Via Chiantigiana - Via Chiantigiana VIA CHIANTIGIANA dove effettua capolinea provvisorio alla fermata CHIANTIGIANA DELL’ANTELLA.

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione



Direzione San Polo

“VIA CHIANTIGIANA - Via Chiantigiana - Via di Tizzano…”

Fermate: quelle esistenti sul percorso in deviazione



Linea D (dalle ore 11.00 circa alle ore 12.30 circa)

Tutte le corse sul percorso Dh in direzione di Piazza Ferrucci con transito ex IOT devono essere effettuate sul percorso D.

Direzione Piazza Ferrucci

“ .. Piazza dei Mozzi - Ponte alle Grazie - Lungarno alle Grazie - Piazza dei Cavalleggeri -Lungarno Zecca Vecchia -Piazza Piave - Lungarno Pecori Giraldi - Lungarno del Tempio -Lungarno Colombo - Ponte Giovanni da Verrazzano -Piazza Ravenna - Lungarno Ferrucci - Piazza Ferrucci - Piazza Ferrucci …”

Fermate: provvisoria Lungarno del Tempio dopo il Ponte San Niccolò

quelle esistenti sul percorso in deviazione