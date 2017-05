Giro d'Italia: tutte le modifiche alla viabilità a Bagno a Ripoli  

Modifiche

- La circolazione, come previsto da un provvedimento emesso dalla Prefettura, è sospesa a partire da due ore prima del passaggio della corsa previsto dalla tabella di marcia su tutto il percorso interessato dalla competizione: via Ritortoli, piazza della Vittoria, via Matteotti, via Roma, via Fratelli Orsi, via del Padule, via di Rosano.



- Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 6 alle 12.30 nei seguenti tratti di strada: via Chiantigiana, tratto di strada compreso tra l'intersezione con via San Michele a Tegolaia e l'intersezione con via Ponte del Lepri, lato destro rispetto alla direzione di marcia verso Greve in Chianti; piazza Umberto I, area regolamentata a parcometro; piazza Umberto I, tratto di strada compreso tra intersezione con via Chiantigiana ed intersezione con via Costa al Rosso.



- Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 15, eccetto veicoli del personale adibito all'organizzazione della manifestazione, nel seguente tratto di strada: via di Belmonte, area parcheggio adiacente campo sportivo Pazzagli.



- Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 alle 13, nei seguenti tratti di strada: piazza della Vittoria, tratto di strada adiacente verde pubblico e aiuola spartitraffico; via Matteotti, tutta la strada ambo i lati; via Roma, tratto di strada compreso tra intersezione con via Procacci e intersezione con via Matteotti, lato destro rispetto alla direzione di marcia verso San Donato; via Fratelli Orsi, tratto di strada compreso tra intersezione con via Roma e intersezione con viabilità di uscita parcheggio Cri, su ambo i lati; via di Rosano, centro abitato di Vallina, tratto di strada compreso tra intersezione con via di Vallina e area parcheggio fuori carreggiata, lato destro rispetto alla direzione di marcia verso Firenze; via della Massa, tratto di strada con sottopasso ferroviario, compreso tra intersezione con via di Rimaggio e Villa “La Massa”



La viabilità per chi deve raggiungere l'ospedale sarà consentita dalla frazione di Antella o dal viadotto Marco Polo/Variante alla Chiantigiana/Ponte a Niccheri.

A chi, proveniente da Firenze, deve raggiungere le frazioni La Fonte, Osteria Nuova e San Donato, si consiglia di seguire il percorso Ponte a Ema-Ponte a Niccheri-Antella.



Alcuni disagi alla viabilità, quando e dove possibile e compatibilmente con le esigenze di sicurezza della manifestazione, saranno alleviati con l'istituzione di attraversamenti del percorso di gara gestiti direttamente da personale di polizia presente sul posto.