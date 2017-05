Giro d'Italia, la carovana rosa al via da piazzale Michelangelo / FOTO - VIDEO

La grande carovana del 100° Giro d'Italia è partita oggi da Firenze, dalla splendida cornice di piazzale Michelangelo. Centinaia di fiorentini si sono assiepati sul piazzale per assistere alla cerimonia della 'firma' dei corridori, che si celebra ogni tappa prima del via. Al piazzale è stata in realtà una vetrina, una festa per la città, con il via ufficiale intorno a mezzogiorno e mezza da Ponte a Ema: un omaggio al grande Ginettaccio, Gino Bartali, che qui ha visto la luce.

Al piazzale sono sfilati sul palco per firmare, e poter quindi proseguire la corsa rosa, gli oltre 180 corridori ancora in gara. Tra i beniamini, accolti con ovazioni al passaggio, lo 'squalo' siciliano Vincenzo Nibali, vincitore lo scorso anno, 5° in classifica generale e tra i favoriti per la vittoria finale, e il colombiano Nairo Quintana, vincitore dell'edizione 2014 (ora 2° in classifica a 2'23” dall'olandese Tom Dumoulin, che ieri vincendo la cronometro si è preso tappa e maglia rosa).

I corridori sono poi partiti dal piazzale verso piazza Ferrucci, direzione Ponte a Ema. Dopo l'omaggio a Ginettaccio, il via ufficiale: la tappa di oggi, l'11esima, si concluderà dopo 161 chilometri a Bagno di Romagna, dopo aver attraversato i passi della Consuma, della Calla, del Carnaio e il monte Fumaiolo.

Domani i corridori attraverseranno nuovamente la Toscana, passando per il Mugello e per alcune decine di chilometri dalla panoramica dell'autostrada A1, il vecchio tracciato, che verrà chiuso al traffico per gran parte della giornata (sarà invece regolarmente aperta la Variante di Valico). Il Giro proseguirà poi nei prossimi giorni verso le grandi montagne del nord d'Italia: è lì, sulle strade alpine, che si decideranno i destini della corsa rosa numero 100.