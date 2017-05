Giro d'Italia, i corridori sull'Autostrada del Sole / FOTO

Il Giro d’Italia al debutto in autostrada: per la prima volta nella sua storia centenaria la carovana rosa ha attraversato oggi lo spettacolare scenario appenninico dell’A1 Panoramica, tra Firenze e Bologna, lungo il vecchio tracciato dell’Autostrada del Sole, chiuso per l'occasione (regolarmente aperta invece la Variante di Valico).

Ospite della giornata, durante la 12esima tappa Forlì - Reggio Emilia (con sconfinamento in Toscana e nel Mugello) il viceministro delle infrastrutture Riccardo Nencini, appassionato ciclista e nipote di Gastone Nencini, vincitore del Giro d’Italia nel 1957 e del Tour de France nel 1960. Ieri il Giro era invece partito da piazzale Michelangelo, a Firenze, omaggiando Gino Bartali a Ponte a Ema.

Prima del passaggio della maglia rosa, la Panoramica ha ospitato un altro importante appuntamento ciclistico: la seconda edizione di “Un Giro in A1 Panoramica”, evento dedicato a oltre 600 ciclisti amatoriali. La speciale tappa non agonistica del Giro d’Italia è stata ideata e organizzata da Autostrade per l’Italia in partnership con Polizia Stradale e RCS Sport.