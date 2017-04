È morto Giovanni Sartori: politologo studiato in tutto il mondo, aveva 92 anni

Giovanni Sartori è morto ieri, 4 aprile 2017, a 92 anni. Il primo quotidiano a riportare la notizia è stato il Corriere della Sera, di cui era noto editorialista.

Nato a Firenze il 13 maggio 1924, Sartori si laureò a Firenze in Scienze Politiche nel 1943. All’università di Firenze cominciò a insegnare dalla seconda metà degli anni Cinquanta, fino a diventare preside, negli anni della contestazione studentesca del '68, tra il 1969 e il 1971.

Nel 1971 fondò la Rivista italiana di scienze politiche, che diresse per oltre 20 anni. Nel corso della carriera, Sartori ha ricevuto otto lauree honoris causa e il premio Principe delle Asturie, il più importante per le scienze sociali. Recentemente ha donato moltissimi libri alla biblioteca del Senato, che nel 2016 gli ha dedicato una sala.

Il pubblico lo ricorda come sagace opinionista televisivo, nonché inventore di neologismi poi diventati di uso giornalistico e politico comune come “Mattarellum” e “Porcellum” (indicati per indicare i rispettivi sistemi elettorali), Sartori era il più importante scienziato politico italiano e uno dei più importanti al mondo, autore di testi sulla democrazia e i partiti studiati ancora oggi nelle università di mezzo mondo. Era stato titolare di cattedre universitarie anche in prestigiose università americane.

Giovanni Sartori era profondamente laico, "ai limiti dell'anticlericalismo", come scrive il Corriere. Come chiesto nel suo testamento, non si terranno funerali, né religiosi né civili. La salma sarà tumulata nella cappella di famiglia, a Firenze, nel cimitero delle Porte Sante.

“Ci ha lasciato un grande fiorentino, un maestro, un fine intellettuale che ci ha insegnato tanto. Ci ha dato la possibilità di formarci in maniera approfondita su temi come regimi democratici e sistemi di partito, ponendosi come un punto di riferimento. Di Sartori ci mancherà l’arguzia e la capacità di leggere la politica e la società”, le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella. “Sartori è stato un uomo che ha dato un grande contributo al Paese, al dibattito politico, al dibattito democratico, elettorale, quindi è un dolore per tutti noi", ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.