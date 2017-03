Due giovani donne aggredite e rapinate in centro

Due giovani donne sono state aggredite la scorsa notte a Firenze. Le vittime sono una 23enne canadese e ad una 27enne italiana. Il primo episodio è avvenuto poco prima delle 4 in via Bufalini: in due hanno aggredito la ragazza straniera che stava telefondando con il suo Iphone. La ragazza ha cercato di lasciare il cellulare ed è finita a terra mentre i malviventi fuggivano con la la sua borsa. Gli agenti sono riusciti a localizzare il telefonino e, poco dopo, hanno arrestato i ladri: sono due giovani del Gambia di 22 e 24 anni, uno dei quali già conosciuto dalle forze dell'ordine come richiedente asilo.

Intorno alle 4.15 il secondo episodio avvenuto in via del Purgatorio, dove due giovani, riconosciuti come "dalla carnagione scura", sono arrivati alle spalle della 27enne italiana e, dopo averla sbattuta al muro, le hanno strappato la borsa fuggendo. I malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce nonostante la ragazza abbia chiamato immediatamente il 113.