Prato, corteo contro le mafie: "Anche il silenzio uccide"

Oltre 2mila persone hanno sfilato questa mattina nel centro di Prato, nella manifestazione regionale in occasione della 22esima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dalle associazioni Libera e Avviso Pubblico. Analoghe manifestazioni si sono svolte in molte altre città d'Italia.

Molti gli studenti, giunti da diversi capoluoghi della Toscana. 'La mafia uccide, il silenzio pure', recita uno strisicone. E un altro: "Non avete ucciso le loro idee, camminano sulle nostre gambe", dedicato a due delle più note vittime di mafia degli ultimi decenni, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, delle cui morti quest'anno ricorrerà il 25esimo aniversario (furono uccisi dalla mafia, assieme alle rispettive scorte, nel maggio e nel luglio del 1992). Alla fine del corteo sono stati letti i nomi di decine di vittime di mafia, camorra e 'ndrangheta.