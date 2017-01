Giornata della Memoria, corona di fiori per ricordare i fiorentini deportati ad Auschwitz | FOTO

Anche dal binario 16 della stazione di Santa Maria Novella partirono, tra il 1943 e il '44, i treni piombati con i deportati diretti ai campi di concentramento nazisti.

Oggi, 27 gennaio, Giornata della Memoria per ricordare la liberazione, nel 1945, del più tristemente noto campo di sterminio, Auschwitz, una corona di fiori è stata deposta all'inizio del binario 16, dove un lapide, deposta nel 2013, ricorda la tragedia che fu.

“Da questo binario partirono centinaia di uomini, donne, anziani e bambini ebrei verso le camere a gas e i forni crematori di Auschwitz. Un monumento non ci restituirà le loro vite innocenti, ma potrà aiutare a non dimenticare, nella speranza che tutto ciò non si verifichi mai più”, si legge sulla lapide. Solo in 15, tra gli oltre 300 ebrei fiorentini deportati dal binario 16, scamparono al massacro e tornarono a casa.

“Sono appena tornato da Auschwitz, dove per il decimo anno è giunto il Treno della Memoria della Regione Toscana – dice Eugenio Giani, presidente del consiglio regionale -. La proporzione dell'orrore è impressionante e tremenda: 1 milione e 100mila persone furono trucidate nella sola Auschwitz, nelle camere a gas e nei forni crematori. Non dimentichiamo che ciò non fu dovuto alla sola pazzia di Hitler, ma alla complicità di milioni di persone”.

“L'oceano di dolore si trasformi in un'oceano di speranza per i giovani, contro ogni guerra, discriminazione e violenza”, aggiunge Sara Funaro, assessore comunale al sociale. “Mio padre è stato deportato a Mauthausen quando aveva 16 anni, fu tra i pochi sopravvissuti - dice Alessio Ducci, presidente dell'Aned Firenze (Associazione Nazionale ex Deportati) e figlio di Alberto, numero 57101 nel campo di sterminio -. Alla liberazione pesava 27 chili. Dobbiamo ricordare affinché non accada più: come ha scritto Primo Levi, è accaduto e può accadere di nuovo”.