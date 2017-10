Gioberti, tentano di derubare un'anziana: si rompe i malleoli nella fuga

Ieri mattina i carabinieri hanno fermato una 49enne peruviana e una 43enne messicana che aveva tentato di borseggiare una pensionata all'interno di alcuni studi medici di Via Pietro Colletta. La coppia aveva notato la vittima, una 72enne, mentre ritirava circa 2mila euro negli uffici postali di Via Scipione Ammirato. Contanti che le sarebbero serviti per delle costose visite mediche. Quindi l'avrebbero pedinata fin dentro gli studi. Qui avrebbe tentato di borseggiarla. L'anziana però si è accorta della manovra della coppia ed ha cominciato a urlare. Le due donne sono fuggite. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri. La 49enne è stata braccata dopo poco. Dopo qualche minuto è stata rintracciata anche la 43enne. Infatti durante la fuga si sarebbe rotta entrambi i malleoli saltando un muretto. I militari l'hanno dapprima soccorsa e poi consegnata al 118. E' stata accompagnata al Cto. Ne avrà per una trentina di giorni.