Gignoro, tenta furto al supermercato: fermato

Ieri pomeriggio i carabinieri hanno fermato un 41enne albanese, già noto per i suoi trascorsi, che aveva tentato di uscire non pagando oltre 500 euro di spesa. Poco prima l'uomo era stato notato dal personale del supermercato Esselunga che lo aveva seguito fino alle casse. Una volta qui, il 41enne si è indirizzato verso le casse automatiche. Qui ha atteso l'uscita di un cliente dalle barriere per accodarsi senza però pagare una spesa da oltre 500 euro. A quel punto è stato bloccato. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma.