Isolotto: finalmente inaugura il giardino di via Torcicoda

Forse ci siamo per davvero. Domani mattina, sabato 7 ottobre, secondo quanto comunica l'ufficio stampa del Comune di Firenze, sarà finalmente inaugurato il giardino sorto sopra il parcheggio realizzato nel cosiddetto Quadrilatero verde dell'Isolotto. Una storia che si trascina ormai da molti anni e che finalmente sembra arrivare al traguardo, dopo che una recente inchiesta di Firenzetoday era tornata a sollevare il problema. Era stato lo stesso presidente del quartiere Mirko Dormentoni ad ammettere l'impotenza sui tempi.

Il giardino sarà intitolato alla memoria di Michela Noli, la donna che viveva proprio all'Isolotto, uccisa un anno e mezzo fa dal marito, che poi si è suicidato. La cerimonia del taglio del nastro avverrà alla presenza del sindaco Dario Nardella, dell'assessore alla toponomastica Andrea Vannucci, dell'assessore all'ambiente Alessia Bettini e del presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.



Il giardino nasce con l'obbiettivo di riqualificare un'ampia area verde privata abbandonata da decenni dove in origine vi era un grande vivaio.

E' stato realizzato costruito su un grande solaio come un giardino pensile ma rispetta le caratteristiche di un giardino classico: vialetti con piazza centrale, panchine, area ludica, e ampie superfici a prati e con bordure e molti arbusti di varie specie tra cui spiccano le rose.



I prati sono irrigati con con un impianto che utilizza solo acqua di un vecchio pozzo esistente e nella parte centrale vi sono tre grandi cedri - preesistenti al progetto - che ombreggiano la piazzetta. Infine tutto lungo il perimetro e lungo via dei Platani e via Signorini sono stati piantati alberi di tigli che hanno la caratteristica di crescerevelocemente, mentre all' angolo con via Torcicoda e via dei Platani è stato realizzato un "boschetto" con specie arboree di sempreverdi.