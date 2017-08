Giardino dell’Orticoltura, scatta il recupero: arriva la wifi  

Il Giardino dell’Orticoltura verrà riqualificato grazie ad un finanziamento da 120mila euro dell'Ente Cassa di Risparmio. L’intervento si propone di ripristinarne la funzionalità con la sostituzione delle strutture ludiche dell’area giochi, il recupero dell’aiuola di piante erbacee e aromatiche della prima parte del giardino, la sostituzione degli alberi dissecati, la piantagione di alcuni alberi da frutto sui terrazzamenti degli Orti del Parnaso, il ripristino del sistema di scolo delle acque meteoriche e la sistemazione di parte della viabilità pedonale. A completamento dell’intervento verranno posizionati anche un totem informativo, alcuni sistemi per la diffusione della musica per ambienti esterni e dei dispositivi wi-fi per connettere il giardino al web.



“Grazie all’Ente Cassa di Risparmio – ha commentato l’assessora all’ambiente e al decoro urbano Alessia Bettini – un luogo storico della città, punto di ritrovo importante per i cittadini di Rifredi e area molto utilizzata per iniziative ed eventi, sarà completamente riqualificato e diventerà multimediale, più funzionale e più bello. Oltre alle manutenzioni, alle sostituzioni e agli interventi di recupero, saranno eseguiti infatti anche interventi per migliorare la multimedialità dell’area, con l’installazione di Wi-Fi per il giardino e due diffusori sonori all’esterno della biblioteca utili ai numerosi eventi che vengono organizzati qui. Non solo: sarà installato un totem con informazioni multilingue sul giardino, sulle specie arboree e sugli eventi organizzati dal Comune, con la possibilità di riprodurre brani musicali in ambiente esterno attraverso diffusori (casse adatte a resistere agli agenti atmosferici)”. La gara d’appalto sarà bandita entro la fine dell’anno.