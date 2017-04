Lungarni, nasce il “Giardino Martin Lutero”

Il 'Giardino Torrigiani', davanti alla Chiesa luterana sul Lungarno Torrigiani 11, verrà re-intitolato “Giardino Martin Lutero”: l'ok è arrivato dal consiglio comunale di Firenze. La cerimonia di dove sarà scoperta la targa con il nuovo nome del giardino avverrà domenica 30 aprile alle 11:30, alla presenza dell'assessore Andrea Vannucci.

La re-intitolazione avviene in un anno, il 2017, nel quale le chiese protestanti festeggiano, in tutto il mondo, il 500° anniversario dell'affissione delle 95 Tesi di Martin Lutero sul portone della Chiesa del Castello di Wittenberg.

Tale data è considerata la nascita della Riforma. Anche le svariate chiese evangeliche a Firenze hanno organizzato una serie di eventi celebrativi in occasione di questa particolare ricorrenza della Riforma.

L'intitolazione ex-novo del “Giardino Martin Lutero” costituirà al tempo stesso l'inizio di una Giornata di studio della Comunità Evangelica Luterana. A fine serata del 30 aprile, nell'ambito della Notte Bianca del Comune, avranno luogo, nelle chiese luterana, metodista e battista, iniziative per l'anniversario della Riforma. Le chiese protestanti di Firenze avevano il desiderio di porre, al di là delle celebrazioni del 2017, un segno visibile in ricordo della Riforma protestante.

“Il fatto di trovare nel centro di Firenze e davanti alla Chiesa Luterana un 'Giardino Martin Lutero', può costituire un invito e uno stimolo permanente alla riflessione sulla vita e l'opera del grande Riformatore. La Comunità Evangelica Luterana e tutte le chiese della Riforma, per le quali Martin Lutero rappresenta una colonna portante della propria identità, esprimono forte gratitudine – si legge in una nota diffusa -, a tutti coloro che si sono impegnati per la nuova intitolazione della piazzetta e che hanno reso possibile questo evento”.