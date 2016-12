George Michael stroncato da un infarto: nel 2011 il concerto in Santa Croce  

Addio a George Michael. Il cantautore inglese, autore di molti successi tra cui anche "Last Christmas”, si è spento dopo un infarto. Il leader degli Wham è scomparso "pacificamente", come dicono i familiari, nella sua casa in Inghilterra, nel giorno di Natale. I soccorsi, arrivati nel pomeriggio nella sua abitazione, nell'Oxfordshire, non hanno potuto che constatarne la morte. Ad annunciare il decesso dell'artista il suo manager Michael Lippman.



La polizia precisa che "non ci sono circostanze sospette" legate alla morte dell'artista. "E' con grande tristezza che confermiamo che il nostro amato figlio, fratello e amico George è passato a miglior vita in casa sua. La famiglia chiede sia rispettata la privacy in questo difficile momento", recita il comunicato. In queste ore innumerevoli sono le star italiane e internazionali che stanno esprimendo il loro dolore per la morte dell'artista che, con la sua musica, ha raggiunto un successo planetario grandioso. Nel settembre 2011 si esibì in piazza Santa Croce durante il Symphonica Tour.