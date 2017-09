Gelato Festival, vince il gusto "Il mio primo vero latte"

Ha vinto il Gelato Festival 2017, con il gusto "Il mio primo vero latte", Massimiliano Scotti della gelateria Vero Latte di Vigevano.

Il gusto si aggiudica la finale dopo aver vinto la tappa di Milano. Il mio primo vero latte è fatto con latte, miele e riso ed è descritto dal suo creatore come “un gusto dedicato ai sapori autentici di una volta, a quelli mia nonna. Si sente il latte appena munto, il riso e il miele della mia terra. Ringrazio i miei fornitori e amici”.

Medaglia d’argento per Vincenzo Lenci della gelateria Bar della darsena di Fiumicino di Roma con il gusto Peperone rosso e fragola, gelato dedicato alla moglie i cui ingredienti sono il peperone rosso e la fragola, insoliti ma bilanciati alla perfezione.

Medaglia di bronzo per Giacomo Canteri della gelateria Limoni di Varsavia con il gusto Inne Lemon Curd, una delicata crema al limone arricchita con del cioccolato bianco di altissima qualità italiana.

L’esito finale della competizione è arrivato dal voto combinato di una qualificata giuria tecnica di esperti e dal voto del pubblico. La proclamazione è arrivata al Piazzale Michelangelo di Firenze dopo le tappe in giro per l’Italia e l’Europa. Con questo evento si chiude il Tour 2017 di ‘Gelato Festival’ iniziato il 21 aprile proprio a Firenze e proseguito a Roma, Torino, Milano, Londra, Varsavia e Amburgo.

Menzioni Speciali:

Giuria Tecnica categoria Emergenti: Michele Guerra della gelateria Marea di Manfredonia, Foggia,

con il gusto al limone ‘Femminello IGP’

Giuria tecnica categoria Senior: Carmelo Pannocchietti della Gelateria ‘Arà: è Sicilia’ di Firenze con il

gusto ‘Crema di ricotta atzeca al bergamotto’

Giuria popolare categoria emergenti: Francesco Bontempo della Gelateria Cristallino di Bad Tölz,

Germania con il gusto ‘Communis Fortis’

Giuria popolare categoria Senior: Elvis Bogicevic della gelateria La Piazza di Bargteheide, Germania,

con il gusto ‘Yogurt e Fragola’

Giovane Talento, premio scelto dalla organizzazione per promuovere i giovani e le giovani imprese:

Francesca Marrari della gelateria Golosia di Torino con il gusto ‘Miami Vice’

Consegnati anche alcuni premi speciali: il Mec 3 assegnato a Peter Bertoti della gelateria “Quattro si” di Pruszkow non per il gusto ma è un riconoscimeno al "metodo di lavoro che valorizza un importante

mercato emergente come quello della Polonia" e il premio Spatola d’Oro di ‘Ifi’ a Jennifer MacKenzie di Equi’s Ice Cream di Hamilton con due coppette.