Gdf: tavola rotonda a Firenze su sindacato militare

Domani si svolgerà presso l’Hotel Londra, una tavola rotonda, organizzata dal Sindacato Italiano Militari – Guardia di Finanza, dal titolo “L’importanza della Sindacalizzazione delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare: benefici per il lavoratore e la collettività”. Prenderanno parte ai lavori la Senatrice Angela Anna Bruna Piarulli – Membro della II Commissione Giustizia –, gli Onorevoli Giovanni Luca Aresta, Emanuela Corda, Salvatore Deidda, Maria Tripodi – Membri della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati – e l’Onorevole Gianni Tonelli – Segretario della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie –. Moderatore della tavola rotonda sarà Domenico Mugnaini – Capo Servizio Aggiunto dell’Agenzia di Stampa Ansa Toscana –.



Saranno presenti i vertici del Sindacato Italiano Militari – Guardia di Finanza, l’Avvocato Giorgio Carta – Esperto in Diritto Militare –, Massimiliano Zetti – Segretario Generale Aggiunto del SIM-Carabinieri – e Michele Dressadore – Segretario Nazionale del Sindacato Autonomo della Polizia di Stato –.

Nei giorni scorsi il Sindacato Italiano Militari – Guardia di Finanza è stato audito proprio nella IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati, rappresentato dal Segretario Generale Cleto Iafrate e dai Segretari Nazionali Francesco Pasciuto e Gianluca Rota, i quali hanno posto l’attenzione:

 sulla "demolizione" della specificità militare come causa ostativa per la concessione dei diritti sindacali;

 sul sindacato che contribuisce e garantisce il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

 sul'importanza della rappresentatività di base senza alcuna limitazione di materia;

 sulle competenze del giudice ordinario nella materia della condotta antisindacale;

 sull'operatività del sindacato, anche durante l'orario di lavoro, al fine di risolvere problematiche connesse al servizio e personali con

l'Amministrazione militare partendo dal Comandante di terzo livello. (video integrale dell'audizione con il dibattito finale ).



I lavori di sabato 20 luglio avranno inizio alle ore 09:30 traendo spunto da questi argomenti, al fine di stimolare un confronto attivo tra gli ospiti della giornata di lavoro, per supportare il Legislatore a scrivere la migliore Legge che garantisca un’efficace sindacalismo anche per il lavoratore militare.



Il Direttivo del SIM-GDF è fermamente convinto che far parte di un Sindacato significa crescere insieme alla propria Amministrazione. Essere militari è un valore aggiunto ma per essere vicini alle problematiche dei finanzieri c’è bisogno di un quadro normativo che possa far svolgere le normali attività sindacali in modo costruttivo, efficiente e dinamico. Il progetto del S.I.M. – Guardia di Finanza – seppur agli inizi ha già una posizione chiara, forte e decisa che riverbererà i suoi effetti positivi non solo sui propri associati ma anche sull’intera collettività.