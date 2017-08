Gavinana, truffa ad anziani con evacuazione: "C'è una fuga di gas"

Ieri mattina truffa in un'abitazione di Via Bruni. Alla porta si è presentato un uomo, italiano, con indosso una tuta blu, che si è spacciato per un tecnico del gas. Ha raccontato alla coppia di anziani che vi era un fuga di gas che stava passando nelle tubature dell'acqua e che vi era un alto pericolo per la loro incolumità. L'uomo ha consigliato alla coppia di raccogliere medicine, monili e denaro in un posto sicuro e di uscire subito dalla casa. La coppia, confusa dalle parole dell'uomo, ha nascosto alcune centinaia di euro e alcune collanine d'oro nel frigorifero. Poi sono usciti. L'uomo è rimasto all'interno dicendo di dover controllare la situazione. Quando sono rientrati si sono accorti di esser stati truffati: l'uomo era sparito con i loro averi. Sul posto è intervenuta la polizia.