Gavinana, due scippi in pochi minuti

Ieri, intorno alle 13, una 80enne è stata scippata mentre camminava in Via Braccio da Montone. Un uomo, un giovane dalla carnagione olivastra con in testa un casco, l'ha sorpresa alle spalle strappandole la collanina d'oro che aveva con sé. Quindi è fuggito a bordo di uno scooter. Dopo una manciata di minuti un episodio analogo si è verificato in una strada vicina. Su entrambi gli episodi indaga la polizia.