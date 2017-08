Gavinana, rapina in banca

Stamani, intorno alle 11:30, un uomo ha rapinato la filiale della Monte dei Paschi di Siena di Via Poggio Bracciolini. L'uomo, italiano, dopo aver minacciato di ferire con una penna un cliente, che aveva bloccato per il collo, si è fatto consegnare dal dipendente allo sportello i soldi che aveva in cassa. E' fuggito con circa 3.000 euro. Sul posto i carabinieri della compagnia di Oltrarno per acquisire notizie utili al fine di rintracciare l'uomo, che avrebbe agito a volto scoperto.