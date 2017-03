Bagno a Ripoli, ragazza scappa di casa: ricerche in corso

Da ieri sera i carabinieri sono impegnati nelle ricerche di una 14enne. La minore, Sadrin Giulissan, è irreperibile da ieri quando (intorno alle 13:30) è uscita dallo studio della madre. I militari dell’Arma allertati dalla madre, che in serata dopo aver svolto le prime ricerche ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, hanno subito attivato il piano per le ricerche di persone scomparse. Anche questa mattina i militari sono impegnati nelle ricerche, zona Gavinana, e stanno utilizzando i cani molecolari del nucleo cinofili.

Secondo quanto emerso, in passato la ragazza si sarebbe già allontanata da casa senza dire niente, ma non sarebbe mai arrivata a passare la notte fuori. In base a quanto accertato, il profilo facebook della giovane studentessa non è stato aggiornato nelle ultime ore.