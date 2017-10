Gavinana, multato dal controllore dell'autobus perde la testa

Ieri mattina un 18enne italo-argentino è stato denunciato dopo che aveva dato in escandescenza all'interno dell'autobus numero 23. Da quanto ricostruito, all'altezza di Piazza Francia sono saliti a bordo del mezzo i controllori che hanno multato il giovane perchè sprovvisto del biglietto. Il ragazzo ha perso la testa tanto che l'autista è stato costretto a far scendere i passeggeri e chiamare il 113. Gli agenti, una volta sul posto, hanno faticato non poco per calmarlo. Hanno riportato lesioni guaribili in 3 e 5 giorni. Il 18enne è stato denunciato per minacce, resistenza e interruzione di pubblico servizio.