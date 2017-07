Gavinana, maltratta anziana: denunciata badante

Ieri una badante è stata denunciata in quanto avrebbe maltrattato una 85enne. La polizia è intervenuta dopo che la cittadina romena ha litigato con il figlio della pensionata, in quanto la straniera si rifiutava di abbandonare la casa dell'anziana. Quest'ultima invalida al 100 per cento. E' stato il figlio a chiedere l'intervento della polizia. A cui ha poi mostrato i video, aveva installato delle telecamere nella casa della madre, dopo che aveva trovato indosso all'anziana numerosi lividi. Dai filmati si vedrebbe in modo chiaro i maltrattamenti subiti dall'anziana: spintoni, strattoni e qualche colpo al volto sferrato fingendo fosse accidentale.