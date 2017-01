Gatto disperso da due anni: fa 140 km e torna a casa

Era dato per disperso, i padroni disperati. La settimana scorsa, però, l'incredibile sorpresa. Un anno e mezzo dopo, con le speranze di ritrovarlo a zero, hanno aperto la porta e l'hanno trovato lì. E' l'incredibile storia di cui è protagonista il gatto tigrato Ogghy, e che racconta oggi il Corriere Fiorentino. E' successo a Scandicci: le tracce del felino erano state perse nell'estate 2015, in Maremma. Per tornare dalla sua famiglia adottiva ha percorso la bellezza di 140 chilometri.

Di gatti in quella casa di Scandicci ce ne sono altri sette: "Alle quatto e mezza del pomeriggio hanno iniziato a miagolare con insistenza: volevano che andassi ad aprire l’uscio. Quando l’ho aperto ho trovato lui, circondato dagli altri fratelli che lo leccavano, che gli stavano vicino", ha raccontato la sua padrona. Il gatto, specifica il Corriere, era quasi irriconoscibile: pesava appena un chilo e mezzo, era pelle e ossa.

L'animale era stato cercato in lungo e in largo, erano stati messi i cartelli segnaletici, postati messaggi su Facebook. Ma niente. Fino al felice epilogo dei giorni scorsi. Secondo l'etologo intervistato dal Corriere, Francesco Dessi' Fulgheri, quanto accaduto è un record. Probabilmente il "pellegrinaggio" del felino è stato possibile grazie ad alcune persone che lo hanno sfamato e abbeverato lungo il percorso.