Ieri sera, intorno alle 19:30, un 75enne è stato scippato da due uomini in Piazza Don Pietro Puliti. Il pensionato è stato avvicinato dalla coppia, che viaggiava a bordo di uno scooter,con i volti coperti dai caschi, quando uno di loro gli strappato la collanina d'oro. Quindi si sono allontanati. La vittima non ha riportato lesioni. Indagini in corso da parte dei carabinieri.