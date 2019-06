Galluzzo: furti in casa durante i "fochi" di San Giovanni

Ieri sera brutta sorpresa per due coppie di uno stabile non lontano da Via Senese. Quando i proprietari di una delle abitazioni sono rientrati hanno trovato le camere a soqquadro e hanno constatato un ammanco di migliaia di euro di monili in oro. Stessa scena per i loro vicini. Si ipotizza che i malviventi possano aver approfittato del fuochi pirotecnici per agire indisturbati. Sul posto è intervenuta la polizia.