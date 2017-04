Galluzzo, cadavere carbonizzato in un furgone / FOTO

Questa mattina un furgone, con all'interno un cadavere di un sessantenne, è stato ritrovato davanti all'agriturismo Le Piazzole al Galluzzo. Ancora tutte da chiarire le dinamiche. I pompieri hanno estinto il rogo e trovato all'interno il corpo carbonizzato. Accertamenti della polizia sono in corso per capire la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto appreso, non sarebbero stati rilevati segni evidenti di un incidente stradale. Sul posto il medico legale. All'interno del furgone è stata trovata una tanica di benzina mezza vuota.

In aggiornamento