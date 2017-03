Galluzzo, 22enne a Sollicciano per due rapine

Ieri mattina si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano per un 22enne per un cumulo di pene definitive, 3 anni e 22 giorni, per rapina e lesioni personali aggravate. Reati commessi a Firenze nel 2013 e a ottobre 2016.

Nell’episodio del 24 agosto 2013, il 22enne venne arrestato dopo aver colpito con calci e pugni il titolare di un minimarket del centro storico per portar via alcune birre. Anche nell’episodio di pochi mesi fa, il giovane venne arrestato in flagranza per una rapina. In quella circostanza, aggredì un gruppo di fiorentini in strada colpendoli con pugni, un casco e una bottiglia. Tre di loro rimasero feriti: un 29enne riportò 20 giorni di prognosi, un 30enne 5 giorni ed una 28enne uscì dall'ospedale con un referto di tre giorni.