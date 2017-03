G7 della Cultura, arrivano i Grandi: drone in volo e tiratori scelti

Inizia domani, giovedì 30 marzo, la due giorni del primo G7 della Cultura, ospitato a Firenze. Al centro del dibattito tra i 'grandi', la tutela del patrimonio mondiale culturale e artistico e la sua difesa da calamità naturali, guerre, furti e traffico illecito di opere d'arte.

Il vertice si aprirà domani mattina nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, con l'Italia rappresentata dal ministro per i beni culturali Dario Franceschini. In serata arriverà anche il presidente del consiglio Paolo Gentiloni, che nel Salone dei '500 di Palazzo Vecchio assisterà al concerto del Maggio Musicale Fiorentino, diretto di nuovo, dopo 9 anni, dal maestro Riccardo Muti.

Tante le iniziative in programma nei due giorni del vertice. Tra le altre, si ricordano l'esposizione nella Sala Leone X di Palazzo Vecchio della Chimera di Arezzo e la riproduzione in piazza Signoria di una copia dell'Arco di Palmira (città devastata dalla guerra in Siria).

I ministri della cultura presenti a Firenze saranno i primi a camminare nel Percorso del Principe: da Palazzo Pitti a Palazzo Vecchio attraverso il Corridoio Vasariano e gli Uffizi, un percorso museale che nei prossimi mesi dovrebbe aprire anche al pubblico.

La visita dei 'grandi' potrebbe essere 'turbata' dallo sciopero del personale dei lavoratori della pubblica amministrazione e dei musei, indetto dall'Unione Sindacale di Base per chiedere la stabilizzazione dei precari.

Imponenti le misure di sicurezza previste in città: oltre ad un elicottero, per la prima volta un drone sorvolerà sul centro storico inviando in diretta immagini delle 'aree a rischio'. Previsto un dispiegamento speciale di forze dell'ordine, varchi con metal detector in diverse parti del centro, unità cinofile e tiratori scelti sui tetto. Restrizioni anche al traffico.

In arrivo in questi giorni in città anche i Reali d'Inghilterra, a poche ore dalla firma del primo ministro Theresa May che dà il via ufficiale alla Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.