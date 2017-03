G7 della cultura: effetti speciali in difesa del patrimonio dell'Umanità

Giovedì e venerdì prossimi, 30 e 31 marzo, si svolgerà a Firenze il G7 della cultura. Al centro dei colloqui del vertice, rende noto una nota del Ministero per le attività culturali, ci sarà il tema della difesa del patrimonio culturale internazionale.

Un tema molto attuale, vista anche la distruzione di importanti siti storici da parte dello Stato islamico nella guerra in corso in Siria: per sensibilizzare l'opinione pubblico su questo dramma, una copia dell'arco di Palmira nei prossimi giorni sarà posizionata di fronte a Palazzo Vecchio.

Al vertice si parlerà anche dell'istituzione dei 'Caschi blu della cultura', una forza di pace delle Nazioni Unite dedicata appositamente alla salvaguardia del patrimonio culturale.

Molte iniziative in programma. Tra le altre, è prevista la completa ripulitura e nuova illuminazione per la statua dedicata a Benvenuto Cellini sul Ponte Vecchio, un'operazione che ha l’intento di restituire nuovo decoro a uno dei ponti più fotografati al mondo