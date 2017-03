G7 della cultura: tutto pronto a Firenze / FOTO

Tutto pronto per il G7 della cultura che si sta per aprire a Firenze. Ingenti le misure di sicurezza per il vertice. L'accesso a Palazzo Vecchio è soggetto a limitazioni e controlli di sicurezza. Il primo a twittare è stato il ministro dei beni culturali Dario Franceschini: "Tutto pronto a Firenze per il primo G7 Culture della storia. La tutela del patrimonio e la cultura come strumento di dialogo tra i popoli". Subito dopo il sindaco Dario Nardella che ha accolto il maestro Riccardo Muti che stasera dirigerà il Maggio Musicale Fiorentino.

Tutto pronto a #Firenze per il primo #G7Culture della storia. La tutela del patrimonio e la cultura come strumento di dialogo tra i popoli. pic.twitter.com/fFVJIAvh5h — Dario Franceschini (@dariofrance) 30 marzo 2017