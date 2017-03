L'Arco di Palmira in piazza della Signoria | FOTO

"Ospitiamo a Firenze la riproduzione dell’arco di Palmira come simbolo della cultura e dell’umanità colpite dal terrorismo, per ricordare che l’unico modo vero, profondo e duraturo per rispondere, resistere e combattere il terrorismo: la cultura" un messaggio forte quello del sindaco Nardella che lunedì 27 marzo ha svelato la riproduzione dell'Arco in piazza della Signoria.

In occasione del G7 della cultura, che si svolge a Firenze dal 30 al 31 marzo, sono molti gli eventi che andranno a celebrare l'arte, ma sicuramente la riproduzione, realizzata da Torart, un’azienda di Carrara guidata da due giovani imprenditori, Giacomo Massari e Filippo Tincolini, è quello più significativo.

VIDEO l'Arco svelato

Nel 2015 i miliziani dell'Isis hanno conquistato il sito archeologico siriano di Palmira, prima hano decapitato l'archeologo Khaled Assad, responsabile del sito archeologico e poi si sono dedicati alla distruzione della storia: hanno fatto esplodere i templi di Baal e di Baalshamin e nell'ottobre dello stesso anno hanno polverizzato l'arco di trionfo costruito tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo dedicato all'imperatore romano Settimo Severo.

La riproduzione dell’originale, visibile fino al 27 aprile, è stata realizzata grazie alle nuove tecnologie nell’ambito del progetto "The Million Image Database" per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale mondiale, promosso da The Institute for Digital Archaeology in collaborazione con UNESCO, Università di Oxford, Museo del Futuro di Dubai e governo degli Emirati Arabi Uniti.

Palmira

Palmira è un sito dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco e il suo arco distrutto è diventato il simbolo della rinascita, della ricostruzione e della conservazione delle opere appartenenti al patrimonio dell’umanità e alla storia della civiltà che altrimenti andrebbero persi e dimenticati.