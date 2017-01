Via Pisana, fa il pieno di Brunello al supermercato: 37enne al terzo arresto in un mese

Si aggirava guardingo tra gli scaffali dell'Esselunga di via Pisana, ieri sera intorno alle 20. Comportamento che ha attirato l'attenzione degli addetti alla sicurezza del supermercato, che hanno iniziato a tenerlo d'occhio ed avvisato i carabinieri.

L'uomo, un 37enne di origini rumene, ha infilato dentro uno zaino 8 bottiglie di vino pregiato (Brunello Banfi, Montalcino e Barbi Colombini) per un valore complessivo di 180 euro. Poi ha preso alcuni generi alimentari e si è presentato alle casse, dove però ha pagato solo il cibo.

Oltrepassate le casse, è stato arrestato per furto aggravato dai carabinieri, nel frattempo sopraggiunti. E' il terzo arresto in mese, sempre per furto in supermercati, nei confronti del 37enne.