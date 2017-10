Furto in Via Pratese: minorenni trovati nel box doccia

Ieri pomeriggio tre minorenni, tutti cittadini cinesi, sono stati fermati dalla polizia mentre stavano mettendo a segno un furto in un'abitazione di Via Pratese. A dare l'allarme è stata la proprietaria che aveva trovato bloccato la porta d'ingresso. Sul posto sono arrivate tre volanti della polizia. Gli agenti sono saliti in casa passando da una terrazza. Durante l'ispezione della casa hanno trovato il trio nascosto in bagno, all'interno del box doccia. Con loro avevano arnesi da scasso e dei soldi rubati nella casa. Sono stati denunciati e portati all'istituto penale minorile.