Campi Bisenzio, furto di telefonini ai Gigli: 13 denunce

I carabinieri di Campi Bisenzio, a conclusione di attività di indagine svolta con il supporto di altri comandi Arma su tutto il territorio nazionale, hanno denunciato 13 persone in stato di libertà per ricettazione. Si tratta di 6 donne e 7 uomini, tutti cittidani romeni, di età compresa tra i 41 ed i 22 anni, in Italia senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine.

L’indagine ha preso il via il 30 Marzo 2015, quando ignoti asportarono 13 telefoni marca “Apple” presso un negozio all’interno del centro commerciale “I Gigli”, per un danno di oltre 11mila euro. L'attività investigativa svolta su tutto il territorio nazionale ha permesso di accertare che i denunciati, con modalità e tempi in corso di verifiche, erano entrati in possesso degli apparecchi telefonici provento del furto.