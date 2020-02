Novoli: scappa su uno scooter rubato 

Ieri notte, intorno alle 02.40, un equipaggio del nucleo radiomobile di Firenze, nel transitare in viale della Toscana, ha notato uno scooter di grossa cilindrata, condotto da un uomo senza casco e con la testa coperta da un cappuccio che, alla vista dei militari, ha accelerato per guadagnarsi la fuga. Dopo un inseguimento condotto per le vie cittadine, il motociclo è stato fermato all’imbocco di via Carlo del Prete dove altri equipaggi, allertati dalla centrale operativa, gli avevano bloccato ogni via di fuga.



I successivi accertamenti hanno consentito di verificare che il soggetto, un 30enne del Marocco, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, non si era fermato all’alt per eludere il controllo, in quanto lo scooter era stato rubato lo scorso il 2 febbraio in via Marsilio Ficino.



I militari, pertanto, hanno sottoposto il 30enne a fermo di indiziato del delitto di ricettazione dello scooter rubato, portandolo alla casa circondariale di Sollicciano, mentre il motociclo veniva restituito all’avente diritto